تحالف الفتح يستغرب من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعرب تحالف الفتح عن استغرابه من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا ( bot ) ، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق .وذكر بيان للتحالف ان : عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله ، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك ، وعليه فإن ميناء الفاو لن يرى النور قبل ستة سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة ، في الوقت الذي يهمل فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملاً وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار .واضاف ان : التحالف سيتخذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من عرقل ويعرقل تنفيذ هذا المشروع بما يحقق سرعة الإنجاز وعدم هدر المزيد من الوقت والمال./انتهى3

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