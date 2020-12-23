الشرطة يعبر الكرخ بصعوبة

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حقق فريق الشرطة فوزا صعبا على ضيفه الكرخ بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب ضمن ختام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.والهدف الوحيد جاء بامضاء اللاعب علاء مهاوي في الدقيقة ١٠ من المباراة.وحقق الشرطة بداية مثالية عندما توغل علاء مهاوي بدفاعات الكرخ وبمجهود فردي سدد الكرة لم يحسن حارس الكرخ في أبعادها لتدخل المرمى محرزا هدف التقدم في الدقيقة ١٠ من المباراة.حاول الكرخ العودة إلى المباراة وحصل على عدد من الفرص لم يستثمرها بالشكل الصحيح لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدف دون رد.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة ١٧ في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة ١١ في المركز الرابع عشر./انتهى

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