الحشد الشعبي يعلن تفتيش ٢٥ كم في صحراء كربلاء الغربية

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء ٢٦ في الحشد الشعبي، الأربعاء، تفتيش ٢٥ كم بعمق ٥٠ كيلو في صحراء كربلاء باتجاه محافظة الانبار....

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