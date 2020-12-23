شاهد.. كواليس عفو ترامب عن مجرمي شركة

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفو ترامب عن جزاري ما تسمى بشركة "بلاك ووتر"، ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، أثارت استياء وغضبا عراقيا كبيرا....

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