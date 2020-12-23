العراق..مقتل قيادي بـ

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، مقتل احد القياديين بداعش الارهابي بكمين محكم في ديالى....

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