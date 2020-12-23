تحالف العامري يصدر بياناً حول ميناء الفاو ويتوعد باجراءات “صارمة”

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توعد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الاربعاء، كل من يعرقل انجاز مشروع الفاو، مستغربا من احالة المشروع الى الشركة الكورية الجنوبية.وأعرب التحالف في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، عن استغرابه “من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق”.واضاف البيان، أن “عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات […]

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