الشروع بتنفيذ مشاريع خدمية في 3 قطاعات بديالى

2020/12/23 | 22:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، الاربعاء، عن الشروع بتنيفذ مشاريع خدمية في 3 قطاعات حيوية داخل القضاء.

وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مشاريع خدمية في قطاعات الماء والمجاري والطرق شرع العمل بتنفيذها من قبل شركات متعددة في مدينة بعقوبة ووضواحيها ضمن خطة تنمية الاقاليم وبكلفة مادية تصل الى اكثر من 4 مليارات دينار خصصت من ميزانية تنمية الاقاليم”.

واضاف، ان “المشاريع تاخر المباشرة بها لاكثر من 8 اشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا والازمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ بداية العام الجاري مؤكدا بان المشاريع سيكون له اثر ايجابي في تعزيز ملف الخدمات في العديد من الاحياء خاصة ذات الكثافة السكانية العالية”.

وكانت ازمة كورونا وتداعياتها تسببت في ايقاف مئات المشاريع الخدمية في ديالى بعد اذار الماضي قبل اعطاء الضوء الاخضر باعادة بعضها بعد تامين التمويل المالي اللازم”.انتهى 25 ف

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