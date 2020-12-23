الانبار تكشف عن الجهات المسيطرة على المقاولات ومشاريع الاعمار

2020/12/23 | 22:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر مسؤول في حكومة محافظة الانبار المحلية، الاربعاء، الجهات المتنفذة التي تسيطر على الية توزيع مشاريع الاعمار على المقاولين واصحاب الشركات.

وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان “جهات متنفذة في حكومة الانبار المحلية وعدد من نواب المحافظة يسيطرون على الية توزيع مشاريع الاعمار على المقاولين واصحاب الشركات للحصول على مبالغ مالية ضخمة رغم ان اصحاب هذه الشركات ليس لديهم الخبرة الكافية في اسناد مشاريع تتطلب خبرات علمية لإنجاحها”.

واضاف ان “الجهات المعنية المشرفة على مراقبة المقاولين ليس لديهم القدرة على محاسبتهم لوجود من يسندهم من المسؤولين، مبينا ان “العديد من شبكة الطرق التي اسندت لمقاولين متنفذين غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث النوعية والمادة المستخدمة وعادة ما تكون رديئة ورخصية الثمن ويتعذر على الجميع محاسبتهم او انذراهم او سحب العمل، موضحا ان” مشاريع المجاري وشبكة الطرق ومشاريع اخرى اعيد العمل فيها بعد انجازها كونها ذات مواصفات رديئة “.

يشار الى ان البعض من الطرق الرئيسية التي تم اعادة اعمارها من قبل الشركات الاستثمارية في الانبار سجلت وجود حالات روطان وتخسوفات ناجمة من عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة “.



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