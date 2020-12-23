2020/12/23 | 22:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء 23-12-2020، في مكتبهِ، وبحضور مُدير عام الدائرة الهندسية في الوزارة، الشركة الإيرانية المُنفذة لملعب الزوراء لبحثِ واقع العمل.

وأكد الوزير درجال خلال اللقاء على ضرورةِ الإسراع بإنجاز المشروع وفقَ المُواصفات المطلوبة، لاسيما عُقب تجاوز العقبات المُتعلقة بالمواد المحجوزة في المنافذ الحدودية.

وٱضاف درجال : أن لملعب الزوراء خصوصية لدى الجمهور الرياضي، لذا فأن التشديد على إنجاز العمل لا يعني الاختصار في المرافق الحيويّة لهذا الصرح الرياضي، وسَتُواصل الوزارة مُتابعة مراحل العمل أولًا بأول لرصدِ أي تلكؤ أو تقصير في العمل.

يذكر ان ملعب الزوراء بدأ العمل باعادة بناءه منذ عام 2011 عندما كان السيد جاسم محمد جعفر وزيراً للشباب والرياضة ، ولم تكتمل اعمال بناء الملعب الى يومنا هذا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال يُؤكد للشركة المنفذة ضرورة الإسراع بإنجاز ملعب الزوراء 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يُؤكد للشركة المنفذة ضرورة الإسراع بإنجاز ملعب الزوراء) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يُؤكد للشركة المنفذة ضرورة الإسراع بإنجاز ملعب الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).