’منهولة’ تبتلع طفلاً.. ووفاة طفلة بسبب الإهمال: سلسلة حوادث مؤلمة في ذي قار

2020/12/23 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة ذي قار، الأربعاء، سلسلة حوادث، أودت بحياة خمسة أشخاص بينهم طفل رضيع، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لـ"ناس"، (23 كانون الأول 2020)، أن "شرطيا لقي حتفه بحادث دهس في دراجة نارية حمل (ستوتة) في قضاء الغراف شمالي المحافظة، وفي حادث مماثل لقيت طفلة مواليد 2016 مصرعها في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي ذي قار".

وأضاف، أن "صبية من مواليد 2007 عثر عليها متوفية تحت رزمة مفروشات في إحدى غرف منزلها دون علم ذويها بمنطقة الزعيلات وسط الناصرية، ما أدى إلى تعرضها إلى الاختناق ومفارقة الحياة".

وتابع، "وفي حادث منفصل، توفي طفل بعمر 7 أشهر اثر سقوطه في فتحة مجاري أمام منزله في قضاء سوق الشيوخ، والتحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ما إذا كان الحادث جنائياً لعدم مقدرة الطفل على المشي أو الزحف في هذا العمر".

ولفت المصدر إلى، أن "الشرطة عثرت على جثة تعود لرجل، وعليها اثار خمس رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وهو من مواليد 1979 ويسكن في منطقة الإسكان الصناعي وسط الناصرية".

وأوضح المصدر، أنه "وفي حادث آخر، تعرض منزل الناشط إياد خلف عبد الرزاق، لتفجير عبوة ناسفة في قضاء الغراف مساء اليوم، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية في منزله".

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