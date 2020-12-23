2020/12/23 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى استمرار فرص الأمطار على بعض مدن البلاد، فضلا عن تساقط الثلوج على المناطق الشمالية. وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه “النور نيوز”، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار فرص الأمطار على مناطق شمال شرق البلاد خلال الليلة ويوم غد الخميس، (السليمانية وأربيل ودهوك)، وأجزاء من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الطقس.. استمرار فرص الأمطار وتساقط الثلوج على بعض المدن العراقية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الطقس.. استمرار فرص الأمطار وتساقط الثلوج على بعض المدن العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).