مجلس القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن قراره الصادر بشأن شركات الاتصال

2020/12/23 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، توضيحا حول قراره الصادر بشأن شركات الاتصال، مؤكداً أن القرار يمكن تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكالليات القانونية. وقال المشرف على المركز الاعلامي في المجلس حيدر علي نوري، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الامناء اصدر قراره المرقم (23) بتاريخ 6 / 7 /2020 الذي …

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