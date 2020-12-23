الصحة تؤكد وجود أماكن ملوثة إشعاعياً مرتبطة بالبرنامج النووي العراقي

2020/12/23 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، الاربعاء، وجود أماكن ما تزال ملوثة إشعاعياً، مشيرة الى التلوث الإشعاعي مرتبط قسم منه بالبرنامج النووي العراقي.وقالت الصحة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه “ما تزال هنالك أماكن ملوثة إشعاعياً والتلوث الإشعاعي مرتبط قسم منه بالبرنامج النووي العراقي”.وأضافت أن “أغلب مواقع طمر النفايات غير حاصلة على الموافقة البيئية”، …

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