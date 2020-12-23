وحي السماء - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/23 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي لما كان الإنسان كائن ناقص ومحدود ومتناه الضآلة زمانياً ومكانياً، ومن ثم كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتصورات ناقص ومحدود ومتناه الضآلة زمانياً ومكانياً بالضرورة؛ وكان الإنسان دائماً وأبداً ينشد سد النقص وتجاوز الحدود عبوراً نحو الكمال والخلود؛ ولما فشلت كل مساعيه لكي يتجاوز ضآلته ومحدوديته الحتمية في حياته الدنيا، رانت عيناه إلى السماء بحثاً عن تعويض، وأودعها كل ما ينقصه ويعجز عنه في حياته على ......





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