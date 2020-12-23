النزعة الايديولوحية اليساروية وانعدام البصيرة! - فارس محمود

2020/12/23 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود (رد على رفيق سابق!) رد رفيق سابق لنا، سمير نوري، منتقداً لمقالي السابق: "ينبغي ان يرد التهديد الى نحر اصحابه".



اذ ينتقد سمير موقفي حين اقول ان هذا ليس وقت الهجوم او "التشفي" (هذا التقليد المتخلف) بالحزب الشيوعي، بل يجب توجيه النصال للتيار الفاشي الذي يسعى الى استغلال انسحاب حزب ما من تحالف للهجمة عليه عبر تخوينه، أتهامه بالطعن في الظهر وان هذه "صفة دائمة فيهم باقية للابد".



وِرداً على رده، ......





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