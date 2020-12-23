أطاحت برئيسين ولا زالت تتفاعل / الحركة الاحتجاجية في بيرو طبيعتها وآفاق تطورها - رشيد غويلب

2020/12/23 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب شهدت بيرو في الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة من الاحتجاجات، اندلعت على إثر عزل الكونغرس الرئيس مارتن فيزكارا في 9 تشرين الثاني الفائت.



وأدى استمرار الاحتجاجات الى استقالة خلفه بعد 5 أيام من تنصيبه من قبل الكونغرس.



ولم تكن الاحتجاجات مؤيدة لفيزكارا، لكنها كانت موجهة ضد الكونغرس الفاسد الذي يمثل المصالح السياسية للنخب الاقتصادية والسياسة المتنفذة وليس مصالح الشعب.وكان الشباب الذين نزلوا إلى الشو ......





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