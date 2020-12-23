2020/12/23 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع في البيت الأبيض لبحث ردع إيران بسبب هجمات في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع في البيت الأبيض لبحث ردع إيران بسبب هجمات في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع في البيت الأبيض لبحث ردع إيران بسبب هجمات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).