مصرع كورديان بحادث سير في اوروبا

2020/12/23 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شابان كورديان من اهالي قضاء رانية وناحية حاجياوا مصرعهما اليوم الاربعاء بحادث سير اثناء عبورهما ايطاليا الى فرنسا.

وبحسب مصادر PUKmedia، فان الشابان يدعيان (ر.م) من قضاء رانية و(ب.ا) من ناحية حاجياوا بحدود رابرين، اصطدم بهما القطار اثناء عبورهما ايطاليا الى فرنسا في منطقة سافانو الايطالية، ما ادى الى وفاتهما على الفور.

PUKmedia محمد رسول

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