الأمم المتحدة تندد بعفو ترامب عن قتلة مواطنين عراقيين

2020/12/23 | 22:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، الأربعاء، عن “القلق البالغ” إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة “بلاك ووتر”، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين. وقالت هورتادو، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية”، نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها …

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