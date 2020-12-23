2020/12/23 | 22:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة على مسار رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل.وأوضح المصدر ، أن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي”.وأضاف أن “الانفجار أدى إلى حدوث أضرار بإحدى العربات العسكرية دون وقوع إصابات”، مشيرا إلى أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت برفع مخلفات التفجير، ومنعت من الاقتراب إليه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق السريع باتجاه بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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