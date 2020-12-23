الفتح: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من عرقل ويعرقل مشروع ميناء الفاو

2020/12/23 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، باتخاذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية ضد كل من عرقل ويعرقل مشروع ميناء الفاو.

وقال التحالف في بيان صحفي، “نعرب عن استغرابنا من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا (bot)، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق”.

وأضاف التحالف، أن “عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك”، معتبراً أن “ميناء الفاو لن يرى النور قبل ست سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة، في الوقت الذي يهمل فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملاً وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار”.

واكد “نحن في تحالف الفتح سنتخذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من عرقل ويعرقل تنفيذ هذا المشروع بما يحقق سرعة الإنجاز وعدم هدر المزيد من الوقت والمال”.

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