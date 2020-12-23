خبير اقتصادي يكشف مفاجأة في موازنة 2021

2020/12/23 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، عن مفاجأة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

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