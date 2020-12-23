أمانة مجلس الوزراء: إغلاق المرافق الاجتماعية من السابعة مساءً لغايةً السادسة صباحاً

2020/12/23 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إغلاق المرافق الاجتماعية من السابعة مساءً لغايةً السادسة صباحاً ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت وثيقة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء حصلت وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه تقرر غلق المراق الاجتماعية (المطاعم والمولات وغيرها) لمدة اسبوعين من الساعة السابعة مساء لغاية السادسة صباحا ابتداء من تاريخ 24/12/2020.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية امس الثلاثاء باغلاق المرافق الاجتماعية والمنافذ الحدودية البرية لمدة اسبوعين كاجراء احترازي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في عدد من الدول.

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