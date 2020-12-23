وسط جهود حل الأزمة الخليجية.. بيان من مجلس الدفاع الأعلى في البحرين

2020/12/23 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت البحرين، الأربعاء، إلى حلّ النزاعات الإقليمية "بالطرق السلمية"، وذلك في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية، وقبل أسبوعين من قمة مرتقبة في السعودية.

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