استقرار إنتاج النفط بالولايات المتحدة عند 11 مليون برميل يومياً

2020/12/23 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، مع هبوط قوي لصافي واردات الخام الأمريكية.

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