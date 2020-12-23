الأمانة العامة لمجلس الوزراء: إغلاق المرافق الاجتماعية من السابعة مساءً لغايةً السادسة صباحاً لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد

2020/12/23 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن إغلاق المرافق الاجتماعية من السابعة مساءً ولغاية السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.

وذكرت الامانة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر إغلاق المرافق الاجتماعية من السابعة مساءً لغايةً السادسة صباحاً لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد".

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