الوحدات يتوغل بصدارة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم

2020/12/23 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/توغل فريق الوحدات في صدارة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم، على الحسين بهدفين نظفين في المباراة التي جرت على ستاد الحسن بمدينة اربد/شمال المملكة/ ، ضمن الجولة 18 من البطولة التي تقام من دون جمهور.وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 44 نقطة بصدارة الفرق، فيما بقي الحسين بالمركز الرابع برصيد 24.وفي لقاء آخر من نفس الاسبوع تعادل سحاب ومعان من دون أهداف في المباراة التي جرت، على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة /جنوب العاصمة عمان/.ويعد هذا التعادل الحادي عشر لفريق معان في الدوري في رقم لافت، فيما يعد التعادل السادس لفريق سحاب.ورفع معان رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع سحاب رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير./انتهى

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