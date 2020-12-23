الشرطة يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على الكرخ

2020/12/23 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نجح فريق الشرطة في الارتقاء الى المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز بكرة القدم بتغلبه على الكرخ بهدف نظيف اليوم الاربعاء.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الجولة العاشرة من البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب علاء مهاوي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز وصل الشرطة الى النقطة السابعة عشرة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة الحادية عشرة في المركز الرابع عشر.



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