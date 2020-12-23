2020/12/23 | 23:00 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



غلق المولات والمطاعم لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد الخميس 7 SKY TV.

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