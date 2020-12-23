تحسباً لهجمات في العراق.. رويترز تتحدث عن اجتماع أمني رفيع في البيت الأبيض

2020/12/23 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اجتمع مسؤولو الأمن القومي للولايات المتحدة، في البيت الأبيض، الأربعاء للاتفاق على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أي هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أمريكيين في العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني كبير، (23 كانون الاول 2020)، قوله إن "ما يسمى بمجموعة المسؤولين في اللجنة الرئيسية، بما في ذلك وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ناقشوا الوضع في البيت الأبيض".

وقال المسؤول للوكالة إنهم "اتفقوا على "مجموعة من الخيارات" ستعرض قريبا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستكون غير تصعيدية ومصممة لردع المزيد من الهجمات.

وأشار المسؤول في الإدارة الأمريكية إلى إن "الهدف من اجتماع البيت الأبيض هو "تطوير المجموعة الصحيحة من الخيارات التي يمكن أن تقديمها للرئيس للتأكد من ردع الإيرانيين والميليشيات الشيعية في العراق عن شن هجمات على أفرادنا".

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