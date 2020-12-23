طبيب صحة عامة: العالم يشهد عدو جديد قد يكون اكثر خطورة

2020/12/23 | 23:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد طبيب الصحة العامة، الدكتور محمد كامل، الاربعاء، ان العالم يشهد عدو جديد قد يكون اكثر خطورة، فيما لفت الى ان السلالة الجديدة اثبتت قدرتها على سرعة الانتشار.وقال في لقاء ببرنامج حصاد الايام، ان “سلالة كورونا الجديدة ولدت خلال الاشهر السابقة، و اثبتت قدرتها على سرعة الانتشار، وان لعالم يشهد عدو جديد قد يكون اكثر خطورة”، موضحا انه “لا نعلم مدى شراسة السلالة الجديدة على المرضى”.واضاف انه “على الاغلب اللقاح قادر على سلالة كورونا الجديدة “.ولفت ان “دول العالم لجأت الى تقييد الحركة والتنقل، والسلامة الجديدة قد توقف دوام الطلبة في المدارس من جديد”.وتابع ان […]

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