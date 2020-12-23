شاب يشنق نفسه داخل منزله شمال بغداد

2020/12/23 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شابا اقدم على الانتحار بعد شنق نفسه داخل منزله شمال بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر ١٦ عاما، اقدم اليوم، على الانتحار بعد شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة التاجيات شمالي بغداد".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

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