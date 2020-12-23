بالوثيقة.. تحديد ساعات اغلاق المطاعم والمولات اعتبارا من الغد

2020/12/23 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، ساعات اغلاق المطاعم والمولات اعتبارا من يوم غد الخميس ولمدة 14 يوما.

وجاء هذا الاجراء كاجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا بعد تفشي السلالة الجديدة للفايروس في عدد من الدول.

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