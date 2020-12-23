صحة الأنبار تنفي ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا في المحافظة

نفت صحة الأنبار، اليوم الاربعاء، ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان مقتضب، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صحة الأنبار تنفي ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المحافظة”.
واكدت، ان “الوضع تحت السيطرة”.
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