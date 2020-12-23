2020/12/23 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت صحة الأنبار، اليوم الاربعاء، ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صحة الأنبار تنفي ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المحافظة”.

واكدت، ان “الوضع تحت السيطرة”.

التالي

منذ 3 ساعات

المحاكم العراقية تسجل 2280 حالة طلاق في شهر واحد

منذ 3 ساعات

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 225 المسجلة اليوم

منذ 4 ساعات

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”45″ المسجلة اليوم

منذ 6 ساعات

التعليم تعلن استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية

منذ 7 ساعات

الزراعة تصدر بياناً بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد

منذ 9 ساعات

الصحة تسجل 1173 اصابة جديدة بكورونا

منذ 11 ساعة

إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بأسعارخطوط الانترنت

منذ 14 ساعة

القضاء يعمم على محاكم التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني

منذ 15 ساعة

إنجاز قانون لتوزيع الأراضي لجميع المواطنين

منذ يوم واحد

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 282 المسجلة اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الأنبار تنفي ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الأنبار تنفي ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).