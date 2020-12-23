موقع أمريكي: واشنطن تدرس غلق سفارتها في بغداد

2020/12/23 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال موقع {أكسيوس} الإخباري، ان واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد سلسلة هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء واستهداف مقر السفارة آخرها الأحد الماضي..يتبع

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