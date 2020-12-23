وزراء صناعة العراق والأردن ومصر يبحثون تفعيل الاتفاقات المشتركة

2020/12/23 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث كلا من وزراء الصناعة في العراق والاردن ومصر تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدان.

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