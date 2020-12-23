2020/12/23 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى استمرار فرص الأمطار على بعض مدن البلاد، فضلا عن تساقط الثلوج على المناطق الشمالية.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار فرص الأمطار على مناطق شمال شرق البلاد خلال الليلة ويوم غد الخميس، (السليمانية وأربيل ودهوك)، وأجزاء من كركوك، ويصاحب ذلك تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران، وربما يشمل تساقط الثلوج المناطق الداخلية من المناطق المذكورة بشكل خفيف، ومن المتوقع أن تشهد أغلب مناطق البلاد اجواء غائمة بشكل جزئي خلال يوم غد، مع فرص أمطار خفيفة على أجزاء من غرب الرمادي، وربما زخات أمطار […]

ظهرت المقالة طقس العراق: ليلة ممطرة والثلوج تتعمق في عدة مناطق أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: ليلة ممطرة والثلوج تتعمق في عدة مناطق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: ليلة ممطرة والثلوج تتعمق في عدة مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).