2020/12/23 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع خسائر قوية تقارب 34 بالمائة لعملة الريبل.

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