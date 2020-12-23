محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 2% عند التسوية بعد بيانات المخزونات

2020/12/23 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط ارتفاعها لأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

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