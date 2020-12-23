القبض على شخص يتداول العملات المزورة في نينوى

2020/12/23 | 23:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أفاد مصدر أمني في جهاز الأمن الوطني – غرب نينوى بإلقاء القبض على مزور يتداول العملة المزورة من الدولار والعملة العراقية”.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، إن” مفرزة من مركز أمن البعاج التابعة لمديرية أمن غرب نينوى القت القبض على متهم وبحوزته مبلغ ١٦٠٠٠٠ مائة وستين ألف دولار و٤٥ مليون دينار فئة خمسين …

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