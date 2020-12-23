الأمن الوطني يقتل ارهابيا في ديالى

2020/12/23 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تمكن مفارز جهاز الأمن الوطني من قتل ارهابي في ديالى.وذكرت في بيان ان : مفارز الجهاز كثفت في محافظتي صلاح الدين و ديالى جهودها الاستخبارية واستطاعت عبر مقاطعة المعلومات من نصب كمين للإداري العام لقاطع ديالى الانغماسي المكنى (حيدر) بالاشتراك مع القوة الماسكة للارض.واضاف : تمكنت القوة المنفذة بعد التأكد من ارتداءه لحزام ناسف من قتله فور محاولته المقاومة والهرب.وعاهد جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة بالاستمرار في ملاحقة الفلول الإرهابية لينعم البلد بالاستقرار./انتهى3

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