مقتل المسؤول الاداري بتنظيم داعش جنوب بعقوبة

2020/12/23 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تمكنت قوة امنية مشتركة من قتل احد قيادات داعش بكمين نوعي جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة وبكمين نوعي تمكنت من قتل المسؤول الاداري في قاطع جنوب بهرز جنوب بعقوبة في تنظيم داعش بعد الاشتباك استمر بعض الوقت .واضاف ان الارهابي احد المطلوبين في ديالى وهو متورط بالعديد من الاعمال الارهابية”./انتهى

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