محلل سياسي يستغرب من صمت منظمات حقوق الانسان عن الانتهاكات الاميركية ويؤكد اغتيال “قادة النصر” اكبر جريمة بالعالم 

2020/12/23 | 23:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد | استغرب المحلل السياسي سلام الربيعي، الاربعاء، من صمت منظمات حقوق الانسان عن الانتهاكات الاميركية، فيما اكد اغتيال “قادة النصر” اكبر جريمة بالعالم.وقال في لقاء ببرنامج حصاد الايام الذي تبثه قناة الايام الفضائية، ان “الفصائل المقاومة صارت تواجه قوات الاحتلال في المناطق الخارجية لابعاء الخطر عن المدنيين، وان السفارة الاميركية ما هي الا (ثكنة عسكرية) مدججة بالسلاح”، لافتا الى ان “مجاميع ترتبط بواشنطن وراء استهداف السفارة”.واضاف اننا “نستغرب سكوت منظمات حقوق الانسان عن الانتهاكات الاميركية”.واوضح الربيعي ان “سياسة بايدن ستختلف كليا عن ترامب والاخير يحاول خلق المشاكل وعرقلة المصالحات التي سيقوم بها بايدن، ويريد التصعيد في […]

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