2020/12/23 | 23:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار يفترض أن يكون تدريجيا، فيما أشار إلى أن الحكومة إجرت تعديلاً على مسودة قانون الموازنة المسربة.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري، إن “مشروع قانون موازنة 2021 لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أن “الحكومة أجرت تعديلا على مسودة الموازنة المسربة”.وأضاف، أن “المسودة المسربة تضمنت انخفاضا برواتب الموظفين والقوات الأمنية”، مؤكدا أن “الحكومة أجرت تعديلا على هذه الفقرات بعد أن شاهدت رد فعل قوي حول الموازنة المسربة”.وتابع، أنه “كان يفترض بالحكومة أن ترسل مشروع قانون الموازنة في شهر تشرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون: الحكومة أجرت تعديلاً على مسودة الموازنة المسربة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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