الامن الوطني يوضح تفاصيل عملية مقتل إداري عام ولاية ديالى

2020/12/23 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل عملية مقتل إداري عام ولاية ديالى.

وقال الجهاز الامن في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “بهدف تعزيز الوضع الأمني عبر القضاء على العناصر الإجرامية، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين و ديالى جهودها الاستخبارية واستطاعت عبر مقاطعة المعلومات من نصب كمين للإداري العام لقاطع ديالى الانغماسي المكنى (حيدر) بالاشتراك مع القوة الماسكة للارض”.

واضاف ان “القوة المنفذة وبعد التأكد من ارتداءه لحزام ناسف تمكنت من قتله فورا خلال محاولته المقاومة والهرب”.

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