2020/12/23 | 23:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يقتل "الإداري العام" لولاية ديالى بتنظيم داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يقتل "الإداري العام" لولاية ديالى بتنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يقتل "الإداري العام" لولاية ديالى بتنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).