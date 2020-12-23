واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

2020/12/23 | 23:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال موقع “أكسيوس” الأميركي الإخباري، إن واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد سلسلة هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء واستهداف مقر السفارة آخرها قبل ثلاثة أيام.وكانت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تعرضت مساء الأحد الماضي لرشقة صواريخ مستهدفة السفارة الامريكية التي ردت عليها عبر المنظومة الصاروخية التي تملكها.وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت سقوط 8 صواريخ سقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكني القريب من الخضراء وأسفرت عن أضرار مادية بالمباني والسيارات فضلا عن إصابة جندي.يذكر ان واشنطن كانت قد هددت في مرات سابقة باغلاق سفارتها ببغداد بسبب تكرار الهجمات الصاروخية عليها […]

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