شنكالي: محافظ البنك المركزي لا يملك الخبرة والمصرف يبيع من احتياطاته النقدية

2020/12/23 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، ان" محافظ البنك المركزي لا يملك الخبرة والمصرف يبيع من احتياطاته النقدية".

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