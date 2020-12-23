2020/12/23 | 23:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عبّر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن استغرابه من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية.

وقال التحالف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "نعرب عن استغرابنا من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذًا وتشغيلًا (bot)، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق".

وتابع أن "عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع، بمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك، وعليه فإن ميناء الفاو لن يرى النور قبل ستة سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة، في الوقت الذي أهملت فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملًا وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار".

وتابع، "نحن في تحالف الفتح سنتخذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من عرقل ويعرقل تنفيذ هذا المشروع بما يحقق سرعة الإنجاز وعدم هدر المزيد من الوقت والمال".

اقرأ/ي أيضًا:

النقل تحسم جدل الاختيار بين الشركتين الصينية والكورية لتنفيذ ميناء الفاو

نوري المالكي يدخل على خط أزمة مشروع ميناء الفاو الكبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح "يستغرب" من إحالة مشروع ميناء الفاو للشركة الكورية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح "يستغرب" من إحالة مشروع ميناء الفاو للشركة الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).