ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية نظيف في الليغا

2020/12/23 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة غرناطة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 15 من الليغا.

وسجل لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 57، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+4)

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

المصدر: كورة

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